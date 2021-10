NVIDIA: il DLSS risplende nei trailer di Guardians of the Galaxy e Alan Wake Remastered

Con il doppio Tech Trailer confezionato da NVIDIA, la casa verde fa sfoggio delle ormai note capacità del DLSS mostrandone i benefici in titoli come Alan Wake Remastered e Marvel's Guardians of the Galaxy.

Grazie alla tecnologia di upscaling in Deep Learning sfornata dalle fucine dell'azienda di Santa Clara, gli sviluppatori di Remedy hanno potuto elevare l'esperienza grafica e migliorare le prestazioni della Remastered di Alan Wake sfruttando le risorse computazionali delle schede video della famiglia GeForce RTX Serie 20 e 30.

Anche il team di Eidos Montreal, da par suo, sfrutterà il DLSS per garantire le massime performance su PC gaming dotati di una GPU NVIDIA RTX, senza obbligare gli emuli di Star Lord a scendere a compromessi con il framerate decidendo di attivare l'illuminazione in Ray Tracing. Per un approfondimento ulteriore, qui trovate un video di Marvel's Guardians of the Galaxy tra RTX DLSS e 8K.

Contestualmente alla pubblicazione di questi trailer, NVIDIA lancia una nuova promozione dedicata sempre all'avventura sci-fi di Square Enix: per un periodo di tempo limitato, gli acquirenti di un PC desktop o laptop dotato di GPU GeForce RTX riceveranno una copia digitle gratuita di Marvel's Guardians of the Galaxy. In calce alla notizia trovate il link al portale di NVIDIA con tutti i dettagli e le modalità di partecipazione all'offerta.