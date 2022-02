NVIDIA: driver Game Ready per Elden Ring, Total War Warhammer 3 e Destiny 2 Witch Queen

Dopo aver introdotto il supporto alle RTX 3050, la casa verde lancia un importante aggiornamento per i driver Game Ready che consente ai possessori di GPU NVIDIA GeForce di prepararsi all'arrivo di tre kolossal del calibro di Elden Ring, Total War Warhammer 3 e Destiny 2 La Regina dei Sussurri.

Il nuovo update dei driver Game Ready si premura infatti di ottimizzare l'esperienza di gioco del soulslike a mondo aperto di FromSoftware, dello strategico fantasy di Creative Assembly e dell'espansione che porterà i Guardiani di Destiny nel Tronomondo di Savathun per combattere la Regina Megera. Sempre grazie agli ultimi driver per schede video NVIDIA, l'utenza PC può migliorare la propria esperienza di gioco con GRID Legends e altri titoli, merito dei test condotti su migliaia di configurazioni hardware per garantire le massime prestazioni e la più elevata affidabilità. Come sempre, l'installazione dei nuovi driver Game Ready può essere eseguita richiamando la schermata di GeForce Experience.

L'impegno di NVIDIA prosegue con l'ampliamento della rosa di videogiochi che vantano il supporto alla tecnologia del DLSS. Nel corso di questo mese, i fortunati possessori di una GPU GeForce RTX Serie 20 o 30 possono attivare l'upscaling intelligente del DLSS in Dying Light 2 Stay Human, Martha is Dead, Phantasy Star Online 2 New Genesis, Shadow Warrior 3, SCP Pandemic, Supraland Six Inches Under e SIFU, l'ormai celebre avventura a base di Kung-Fu firmata dal team Sloclap (qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di SIFU).