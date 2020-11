NVIDIA GeForce: 4 giochi accolgono il DLSS, Fortnite riceve la mappa Creativa RTX Deathrun

I rappresentanti di NVIDIA annunciano l'implementazione del DLSS in 4 nuovi giochi su PC e la possibilità, per gli utenti di Fortnite in Ray Tracing, di immergersi nelle atmosfere della mappa Creativa RTX Deathrun per saggiare le potenzialità della propria scheda video GeForce della famiglia RTX Serie 20 o 30.

Galvanizzati dall'ottimo riscontro ricevuto dagli utenti di COD Black Ops Cold War su PC, la casa verde ha collaborato con altre software house per garantire il supporto della tecnologia DLSS in altri tre videogiochi fruibili su GPU NVIDIA GeForce.

War Thunder - nello sparatutto dogfight gratuito di Gaijin Entertainment, il DLSS garantisce prestazioni accelerate fino al 30% alla risoluzione 4K Enlisted - in 4K, l'FPS free to play ad ambientazione storica di Darkflow Software ottiene prestazioni migliorate del 55% grazie al DLSS Ready or Not - attraverso il DLSS, gli appassionati dello sparatutto tattico di VOID Interactive possono ottenere prestazioni migliori del 120% alla risoluzione 4K

A partire dal 18 novembre, NVIDIA ed Epic Games provvederanno inoltre alla pubblicazione di RTX Deathrun, una mappa personalizzata per Fortnite creata da Shride e Pimit. Per accedervi, basterà immettere il seguente codice nel form delle mappe di Fortnite Creativa: 2623-0157-9251.

All'interno di questo scenario, gli utenti di Fortnite su PC possono sperimentare le diverse caratteristiche del Ray Tracing di NVIDIA esplorando delle ambientazioni studiate per offrire un assaggio delle capacità di questa tecnica di illuminazione in tempo reale.