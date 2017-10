NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti disponibile per il preordine anche in Italia

introduce la nuovanella line-up delle GPU Pascal per il gaming: collocandosi a metà strada tra le GeForce GTX 1080 e 1070, lasarà disponibile a partire dal 2 Novembre, con possibilità di pre-ordine da oggi, giusto in tempo per Natale e con un prezzo di 469 Euro IVA inclusa.

Basata su architettura Pascal, la GeForce GTX 1070 Ti dispone di 2.432 core e 8 GB di memoria a 8Gbps per una larghezza di banda totale di 256 GB/s, assicurando il doppio delle performance della leggendaria GeForce GTX 970.

NVIDIA ha progettato la GeForce GTX 1070 Ti per renderla un vero mostro da overclocking e i diversi partner hanno realizzato le loro card con caratteristiche a livello termico e dell'alimentazione tali da permettere ai gamer, che lo desiderano, di andare anche oltre le specifiche standard.