NVIDIA GeForce Now accoglie 4 nuovi giochi, Shield TV è in sconto per il Black Friday

Il servizio di gaming in streaming di casa NVIDA continua a crescere: oggi 25 novembre GeForce Now dà ufficialmente il benvenuto a quattro nuovi giochi.

GeForce Now | Nuovi giochi del 25 novembre

Fate Seeker II (disponibile su Steam dal 23 novembre)

(disponibile su Steam dal 23 novembre) theHunter: Call of the Wild (disponibile su Epic Games Store dal 25 novembre)

(disponibile su Epic Games Store dal 25 novembre) Ghostrunner (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Legion TD 2 (Steam)

Ricordiamo che tutti i giochi nel catalogo di GeForce Now vanno necessariamente acquistati sulle piattaforme di distribuzione originali (Steam, Epic Games Store, ecc) prima di poter essere fruiti in streaming via GeForce Now.

Gli utenti GeForce NOW possono accedere alla propria libreria di giochi tramite SHIELD TV, il lettore multimediale streaming basato su Android TV più avanzato sul mercato. Per gli utenti GeForce RTX 3080 lo streaming è disponibile anche in 4K nativo con HDR e audio 7.1. Fino a lunedì 29 novembre SHIELD TV sarà disponibile con uno sconto di ben 30 euro. Potete trovare tutti i dettagli dell’offerta sullo store online di Shield TV e su Amazon.it.