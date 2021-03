NVIDIA GeForce Now accoglie Overcooked, Spacebase Startopia e Paradise Lost

Come ogni giovedì, torna l'appuntamento settimanale di NVIDIA con le ultime novità riguardanti GeForce Now, il servizio in game streaming che ha accolto di recente Loop Hero e System Shock EE nel proprio catalogo digitale ad accesso istantaneo.

In funzione del supporto garantito alle vetrine videoludiche di Steam, Epic Games Store e Ubisoft Connect, i curatori della divisione cloud della casa di Santa Clara guardano con fiducia al futuro ma con i piedi saldamente ancorati al presente, specie in virtù delle numerose iniziative promozionali che stanno coinvolgendo gli utenti dei rispettivi store.

Molti dei giochi che rientrano nelle ultime offerte, infatti, sono fruibili su GeForce Now, come sottolineano gli stessi rappresentanti di NVIDIA stilando un elenco con i principali giochi in saldo sulle diverse piattaforme PC:

Ubisoft

Assassin’s Creed Valhalla – in saldo fino al 9 aprile (Ubisoft Connect, Epic Games Store)

Immortals Fenyx Rising - in saldo fino al 9 aprile (Ubisoft Connect, Epic Games Store)

Scott Pilgrim vs. The World - in saldo fino al 9 aprile (Ubisoft Connect, Epic Games Store)

Watch Dogs: Legion - in saldo fino al 9 aprile (Ubisoft Connect, Epic Games Store)

Square Enix

Just Cause 3 - 85% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Just Cause 4: Reloaded – 80% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration - 80% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition – 75% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Deep Silver

Gods Will Fall – 20% di sconto fino all’8 aprile (Epic Games Store)

Metro Exodus: Standard Edition – 66% di sconto fino all’8 aprile (Epic Games Store)

Outward – 70% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Kalypso Media

Commandos 2 - HD Remaster – 40% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Immortal Realms: Vampire Wars – 50% di sconto fino al 29 marzo(Steam)

Praetorians - HD Remaster – 40% di sconto fino al 29 marzo(Steam)

Altri giochi in sconto

Car Mechanic Simulator 2018 – 60% di sconto fino al 2 aprile (Steam)

Farm Manager 2018 – 90% di sconto fino al 2 aprile (Steam)

Lonely Mountains: Downhill – 33% di sconto fino al 31 marzo (Steam)

Superhot – 60% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Superhot: Mind Control Delete – 60% di sconto fino al 29 marzo (Steam)

Thief Simulator – 62% di sconto fino al 2 aprile (Steam)

Tower of Time – 75% di sconto fino al 1° aprile (Steam)

A seguire trovate invece l'elenco con i nuovi videogiochi che, da questa settimana, sono ufficialmente disponibili nella selezione dei titoli che supportano la tecnologia in streaming di GeForce Now:

Spacebase Startopia (lancio su Steam e Epic Games Store, 26 marzo)

Overcooked! All you can Eat! (lancio su Steam, 23 marzo)

Paradise Lost (lancio su Steam, 24 marzo)

Door Kickers (Steam)

Evoland Legendary Edition (Steam)

Iron Conflict (Steam)

Railroad Corporation (Steam)

Sword and Fairy 7 Trial (Steam)

Thief Gold (Steam)

Trackmania United Forever (Steam)

Worms Reloaded (Steam)

Wrench (Steam)

Per l'occasione, ricordiamo a chi ci segue che nei giorni scorsi NVIDIA ha illustrato tutte le novità dell'abbonamento a GeForce Now.