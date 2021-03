NVIDIA GeForce NOW accoglie lo Strigo: in arrivo le versioni GOG della serie The Witcher

Con il nuovo aggiornamento settimanale della piattaforma in game streaming di NVIDIA GeForce NOW, la casa verde abbraccia lo Strigo di CD Projekt e festeggia l'ingresso nel servizio cloud delle versioni GOG di quattro titoli della saga di The Witcher.

Con l'arrivo delle avventure di Geralt di Rivia sulla propria piattaforma "su nuvola", l'azienda di Santa Clara rinsalda il rapporto di collaborazione con CD Projekt e GOG.com sancito con l'ingresso di Cyberpunk 2077 su GeForce NOW sin dal lancio e lo amplia grazie, appunto, al supporto di quattro titoli della serie di The Witcher.

A partire da oggi, 11 marzo 2021, dal catalogo di NVIDIA GeForce NOW si può accedere ad altri nove videogiochi:

Thronebreaker: The Witcher Tales (GOG.com)

The Witcher Adventure Game (GOG.com)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition (GOG.com)

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (GOG.com)

Stronghold: Warlords (Steam)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 (Steam, dall'11 marzo)

Pascal’s Wager: Definitive Edition (Steam, dal 12 marzo)

Uno (Steam)

Workers & Resources: Soviet Republic (Steam)

I membri di GeForce NOW possono inoltre accedere allo strumento di cattura dei momenti di gioco in The Witcher 3 Game of the Year Edition e, servendosi degli strumenti integrati nella piattaforma verde, catturare le battaglie migliori, utilizzare l'overlay per customizzare il proprio look con NVIDIA Freestyle e scattare foto ingame con NVIDIA Ansel.