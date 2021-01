NVIDIA GeForce NOW arriva su browser: il servizio in game streaming supporta Google Chrome

Grazie al nuovo update di GeForce NOW, l'accesso al servizio in game streaming di NVIDIA può avvenire finalmente tramite browser con Google Chrome. A darne conferma è la stessa casa di Santa Clara con l'aggiunta del supporto in Beta a Chrome su PC Windows e sistemi MacOS nelle note della patch 2.0.27 di GeForce NOW.

L'aggiornamento in questione consente quindi a tutti gli utenti del servizio in cloud gaming targato NVIDIA di utilizzare il web browser di Google per accedere alla propria ludoteca tramite qualsiasi dispositivo Windows o MacOS connesso alla rete, a patto naturalmente di rientrare nelle specifiche minime di velocità in download e upload di GeForce NOW.

Nel corso dell'appena lanciata fase di beta testing, la casa verde interverrà per ottimizzare l'esperienza di gioco e ampliare il ventaglio di dispositivi per comprendere anche altri browser e i sistemi basati su Linux.

Almeno inizialmente, il supporto a GeForce NOW su Google Chrome darà modo agli appassionati di giocare alla risoluzione di 1080p e, tramite abbonamento al pacchetto Fondatori, di fruire i propri titoli a una grafica di qualità superiore su tecnologia RTX e l'accesso prioritario a sessioni di gameplay superiori alle sei ore. A chi ci segue, ricordiamo infine le ultime novità settimanali di GeForce NOW con The Medium e Immortals Fenyx Rising.