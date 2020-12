NVIDIA GeForce NOW: Cyberpunk 2077 è il primo gioco GOG compatibile con il servizio cloud

Come annunciato alla fine di novembre, il servizio in streaming NVIDIA GeForce NOW allargherà le maglie del supporto a nuovi store digitali tra cui GOG. Il primo titolo che potrà trarre vantaggio dai server del colosso californiano non poteva quindi che essere Cyberpunk 2077.

Oltre a Steam, Epic Games Store e Ubisoft Connect, NVIDIA GeForce NOW sarà quindi disponibile anche per i titoli acquistati su GOG, a partire dall'attesissimo Cyberpunk 2077: "Siamo lieti di annunciare che GOG ha iniziato a collaborare con GeForce NOW, il servizio cloud di NVIDIA. Questo significa che i giocatori potranno lanciare la versione di Cyberpunk 2077 comprata su GOG direttamente da GeForce NOW a partire dal day one del 10 dicembre. I giocatori di tutto il mondo che hanno comprato il gioco su GOG saranno in grado di giocare sul servizio di cloud gaming esplorando le strade di Night City anche su piattaforme poco performanti e sui portatili Windows, Mac e Chromebook non compatibili. Ancora più importante, gli abbonati Founders potranno giocare con RTX ON, che offre una magnifica grafica in ray tracing da Night City".

Insomma, una gradita novità per gli utenti di NVIDIA GeForce NOW e per tutti coloro che vorranno sperimentare le gioie del cloud gaming. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la recensione di Cyberpunk 2077 è già sulle pagine di Everyeye.