NVIDIA GeForce Now: Demo 'istantanee' e Tunic tra le novità settimanali

Dopo aver accolto gli abbonamenti mensili a GeForce NOW RTX 3080, il servizio in game streaming della casa verde riceve un nuovo, importante aggiornamento che introduce le Demo 'istantanee', una funzione che consente a tutti gli iscritti di accedere alle versioni di prova di diversi videogiochi su cloud.

Lanciata in collaborazione con i publisher e i singoli team di sviluppo interessati a parteciparvi, l'iniziativa "Instant Play Free Demos" di NVIDIA GeForce NOW offre l'accesso in streaming a delle versioni di prova di videogiochi come l'action cyberpunk Ghostrunner e lo sparatutto spaziale Chorus. I giochi "su nuvola" possono essere fruiti anche in Ray Tracing e con il supporto al DLSS da parte degli abbonati al tier RTX 3080 di GeForce NOW.

A seguire trovate l'elenco dei primi videogiochi in prova nell'iniziativa "Instant Play Free Demos" e i nuovi titoli disponibili su NVIDIA GeForce NOW:

Demo su GeForce NOW

Chorus

Ghostrunner

Inscryption

Diplomacy Is Not an Option

The RiftBreaker Prologue

Nuovi giochi disponibili su GeForce NOW

Die After Sunset (Steam)

ELDERBORN (Steam)

Northgard (Epic Games Store)

Offworld Trading Company (Steam)

Spirit Of The Island (Steam)

TUNIC (Epic Games Store)

Qualora ve lo foste perso, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su NVIDIA GeForce NOW RTX 3080, il servizio in abbonamento che offre l'accesso in remoto alla potenza computazionale di server basati su GPU GeForce RTX 3080.