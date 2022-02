NVIDIA GeForce NOW: login a Discord e bonus di World of Warships tra le novità settimanali

I festeggiamenti per il secondo anniversario di GeForce NOW proseguono con ulteriori sorprese previste per gli utenti della piattaforma in game streaming di NVIDIA.

Il consueto aggiornamento settimanale sulle novità di GeForce NOW s'accompagna infatti all'annuncio, da parte della casa verde, del lancio della versione 2.0.38 su PC e Mac OS. L'update include il supporto per il login a Discord e delle funzionalità aggiuntive per accedere e creare un account NVIDIA per poter fruire i contenuti "su nuvola" di GeForce NOW. L'aggiornamento migliora anche il supporto alla funzione Discord Rich Presence che consente di visualizzare ciò a cui si sta giocando in tempo reale direttamente nello stato del proprio profilo su Discord.

A partire da oggi, giovedì 17 febbraio, tutti gli utenti GeForce NOW possono riscattare su Epic Games Store una ricompensa speciale per World of Warships rappresentata da due navi, la Charleston o la Dreadnought. Quanto ai titoli accessibili tramite la piattaforma in game streaming di NVIDIA, eccovi una veloce panoramica sulle novità della settimana:

SpellMaster: The Saga (Steam)

Ashes of the Singularity: Escalation (Steam)

Citadel: Forged With Fire (Steam)

Galactic Civilizations III (Steam)

Haven (Steam)

People Playground (Steam)

Train Valley 2 (Steam)

Valley (Steam)

L'altra grande novità settimanale di NVIDIA GeForce NOW è costituita dal migliore Ray Tracing di Cyberpunk 2077 con la Patch 1.5, come l'aggiunta delle ombre RTX.