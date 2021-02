NVIDIA GeForce NOW si espande: 12 giochi aggiunti al servizio in streaming

NVIDIA annuncia l'arrivo di altri dodici videogiochi nella ludoteca digitale di GeForce Now, l'unico servizio in game streaming che supporta la tecnologia di illuminazione in tempo reale dei Ray Tracing tramite schede video RTX Serie 20 e 30.

Al termine dei festeggiamenti per il compleanno di NVIDIA GeForce NOW, l'azienda di Santa Clara dedica l'ultimo appuntamento sulle novità settimanali della piattaforma "su nuvola" ai prossimi titoli disponibili e, appunto, all'esperienza grafica offerta dal Ray Tracing nei giochi accessibili con il proprio servizio in streaming.

La nuova tornata di titoli fruibili in cloud su GeForce NOW comprende, tra gli altri, l'avventura Lara Croft and the Temple of Osiris e lo sparatutto post-apocalittico Metro Last Light Redux. Eccovi allora l'elenco dei nuovi giochi disponibili in streaming su NVIDIA GeForce NOW:

CRSED: F.O.A.D. (Epic Games Store)

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls (Steam)

Farm Manager 2018 (Steam)

Farmer’s Dynasty (Steam)

Fate Seeker (Steam)

Lara Croft and the Temple of Osiris (Steam)

Metro: Last Light Redux (Epic Games Store)

Stay Out (Steam)

Thea 2: The Shattering (Steam)

Nel focus di NVIDIA sui titoli che sfruttano in maniera più intensiva le tecnologie RTX, la casa verde annovera Control e il DLSS 2.0, il Ray Tracing di Cyberpunk 2077 e l'open world sci-fi Watch Dogs Legion.