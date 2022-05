NVIDIA GeForce Now: Fortnite su mobile e Vampire Swansong tra le novità settimanali

Dopo aver reso finalmente disponibile GeForce Now in 4K su PC e Mac, la casa verde guarda in direzione degli appassionati di battle royale per annunciare l'arrivo della versione mobile di Fortnite in game streaming sulla piattaforma "su nuvola" di NVIDIA GeForce Now, con tanto di controlli touch ottimizzati.

Il colosso tecnologico di Santa Clara coglie l'occasione del lancio della versione mobile in game streaming di Fortnite per ringraziare gli oltre 500.000 giocatori che hanno partecipato alla recente fase di closed beta.

Grazie ai suggerimenti condivisi dai tanti esploratori dell'isola di Fortnite Capitolo 3 nella beta a porte chiuse su GeForce Now, i progettisti NVIDIA hanno ottimizzato i controlli touch e i menù di gioco per rendere più inutuitivo il gameplay. Tutti i partecipanti alla closed beta riceveranno un abbonamento gratuito di tre giorni a GeForce Now Priority.

Come ogni giovedì pomeriggio, anche stavolta la casa verde ha delineato il quadro completo delle ultime novità in arrivo sulla piattaforma in game streaming di GeForce Now:

Deadcraft (Steam)

Old World (Steam)

Vampire: The Masquerade Swansong (Epic Games Store)

Dolmen (su Steam dal 20 maggio)

Trigon: Space Story (Epic Games Store)

Se volete sapere come gira il battle royale di Epic Games in questa sua nuova versione "su nuvola", vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra prova di Fortnite su GeForce Now con controlli touch a firma di Andrea Zanettin.