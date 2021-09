NVIDIA GeForce Now, Fortnite Stagione 8 e non solo: 100 giochi gratis per i membri

Con lo spettacolare evento di lancio della Stagione 8 di Fortnite e l'esplosione dell'UFO, i membri di GeForce NOW possono accedere alle attività battle royale dello sparatutto di Epic e alle sfide offerte da 100 giochi gratis tramite il servizio in game streaming di NVIDIA.

Nel consueto appuntamento del giovedì con tutti gli aggiornamenti e le ultime novità riservate all'utenza di GeForce NOW, l'azienda di Santa Clara ricorda ai membri della propria "piattaforma su nuvola" che il servizio fornisce il libero accesso a più di 90 giochi gratuiti, oltre a molti titoli free to play di Epic Games Store e ai periodi di prova legati ai Free Weekend.

Tra le sorprese di questa settimana, è davvero impossibile non citare l'ingresso nella libreria di GeForce NOW di ulteriori dieci videogiochi, di cui cinque dal day one.Tra le novità, segnaliamo lo strategico indie Honey I Joined a Cult, la simulazione off-road WRC 9 e l'action post-apocalittico Hard Truck Apocalypse / Ex Machina. Per chi ne fa richiesta, dal 16 al 23 settembre è inoltre possibile giocare gratis a Speed Brawl.

Senza indugiare oltre, eccovi la lista completa dei titoli che si uniscono questa settimana alla libreria di NVIDIA GeForce NOW:

Honey, I Joined a Cult (Steam, 14 settembre)

Eastward (Steam, 16 settembre)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Steam, 16 settembre)

Gamedec (Steam ed Epic Games Store, 16 settembre)

Speed Brawl (Epic Games Store, 16 settembre)

Aragami 2 (Steam, 17 settembre)

Aragami (Steam)

Assassin’s Creed III (Ubisoft Connect)

PULSAR: Lost Colony (Steam)

Verdun (Steam ed Epic Games Store)

Nei giorni scorsi ha destato particolare clamore il leak dei giochi GeForce NOW tra Kingdom Hearts 4 e Gears 6, con una ridda di indiscrezioni che ha attraversato i social e i portali di settore fino a spingere gli stessi rappresentanti di NVIDIA a intervenire per fare chiarezza.