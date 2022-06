NVIDIA GeForce Now: ecco Genshin Impact e Chivalry 2, streaming a 120Hz su Android

Dopo aver già abilitato lo streaming di Mass Effect e It Takes Two, NVIDIA GeForce NOW aggiorna il suo catalogo software con una nuova ondata di giochi, all'interno della quale compaiono anche Genshin Impact, il gacha game di miHoYo, e Chivalry 2, gioco di combattimenti medievali curato da Tom Banner Studios.

L'elenco delle novità non si ferma qui, dal momento che ad accompagnare Genshin Impact (che era già stato pubblicato in versione Beta) e Chivalry 2 abbiamo i seguenti titoli:

Starship Troopers - Terran Command (nuova release su Steam ed Epic Games Store)

Builder Simulator (Steam)

Supraland (Free on Epic Games Store)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (Steam)

POSTAL: Brain Damaged (Steam)

Genshin Impact sarà disponibile a partire dal 23 giugno in 80 paesi e regioni, e ciò significa che i giocatori potranno giocarlo su smartphone, PC ed anche dispositivi Mac. Questo il commento di Wenyi Jin, Vice Presidente della divisione Globalization presso HoYoverse:

"La beta di Genshin Impact su GeForce NOW ci ha mostrato il potenziale di creare un'esperienza coinvolgente alla portata di molti più giocatori. Riteniamo che GeForce NOW consenta sia ai fan esistenti di espandere dove e come giocano, sia ai nuovi giocatori di iniziare con più opzioni".

GeForce NOW è stato inoltre aggiornato sulle app per PC e Mac, accogliendo il supporto per il copia e incolla in-stream dagli appunti, rendendo quindi non più necessario l'inserimento di una password lunga e complessa per il negozio digitale. Gli utenti Android di GeForce NOW abbonati al tier RTX 3080 potranno infine riprodurre in streaming i loro titoli a 120 FPS.