NVIDIA GeForce Now: Loop Hero e System Shock EE tra i nuovi giochi in streaming

Dopo aver annunciato il nuovo abbonamento di NVIDIA GeForce Now, l'azienda di Santa Clara pubblica il consueto aggiornamento settimanale sugli ultimi videogiochi accessibili in streaming attraverso il proprio servizio di cloud gaming appena entrato nel suo secondo anno di vita.

La nuova finestra comunicativa aperta dalla casa verde ci permette di scoprire quali sono i videogiochi destinati ad ampliare la già nutrita selezione di titoli fruibili "su nuvola" dai server di GeForce Now.

Dopo aver accolto le versioni GOG della serie di The Witcher, e con esse la GOTY Edition di The Witcher 3 Wild Hunt, la piattaforma cloud di NVIDIA si appresta a lanciare altri sette titoli su GeForce Now. Tra questi, è davvero impossibile non citare l'ultimo fenomeno PC Loop Hero (nella sua versione Epic Games Store) e l'edizione Steam di System Shock Enhanced Edition. Senza indugiare oltre, eccovi tutti i nuovi giochi in arrivo su GeForce Now:

Do Not Feed the Monkeys (Steam)

GoNNER (Steam)

Loop Hero (Epic Games Store)

Monopoly Plus (Steam)

Snooker 19 (Steam)

System Shock: Enhanced Edition (Steam)

Wanba Warriors (Steam)

A chi ci segue, ricordiamo che nelle scorse settimane NVIDIA ha introdotto il supporto a GeForce Now su Google Chrome, consentendo così agli utenti di accedere al servizio in game streaming direttamente dal browser di Big G.