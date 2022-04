NVIDIA GeForce Now: Lost Ark tra i 14 nuovi giochi, arriva il supporto ad Apple M1

NVIDIA GeForce Now continua ad arricchirsi di novità e lo fa accogliendo un elenco di 14 giochi che saranno giocabili tramite il servizio in streaming a partire da questa settimana. A guidare la lista delle novità c'è Lost Ark, l'MMORPG di Amazon e Smilegate da pochi mesi giunto sul mercato occidentale e pubblicato su Steam.

Tra le altre aggiunte al catalogo di GeForce Now troviamo titoli pubblicati soltanto di recente come lo strategico Sci-Fi Dune: Spice Wars e il battle royale Vampire: The Masquerade - Bloodhunt. Di seguito vi riportiamo la lista al completo:

Lost Ark (Steam)

Dune: Spice Wars (Steam)

Holomento (Steam)

Prehistoric Kingdom (Steam e Epic Games Store)

Romans: Age of Caesar (Steam)

Sea of Craft (Steam)

Trigon: Space Story (Steam)

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (Steam)

Conan Exiles (Epic Games Store)

Crawl (Steam)

Flashing Lights - Police, Firefighting, Emergency Services Simulator (Steam)

Galactic Civilizations II: Ultimate Edition (Steam)

Jupiter Hell (Steam)

Aggiunto inoltre il supporto ad Apple M1, e quindi ai sistemi MacBook, iMac, e Mac Mini basati sul SoC della casa di Cupertino. Ciò consentirà ai giocatori di mantenere una qualità di 1600p su MacBook e 1440p su iMac. Cosa ne pensate delle new entry di NVIDIA GeForce Now? Per un maggiore approfondimenti sull'MMO di Amazon vi rimandiamo alla nostra Recensione di Lost Ark.