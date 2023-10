NVIDIA GeForce Now: da novembre aumenta il costo degli abbonamenti in Europa, Canada e UK

Mentre l'utenza videoludica era in visibilio per quanto visto da Forza Motorsport che corre gratis tra le nuvole con GeForce Now, arrivano importanti novità per il servizio di cloud gaming ideato da NVIDIA: come ufficializzato dall'azienda, nel corso delle prossime settimane vi sarà un rincaro del prezzo degli abbonamenti a GeForce Now.

Tale decisione non verrà applicata in tutto il mondo, bensì in specifiche aree: GeForce Now subirà degli aumenti di costo in Europa, Canada e UK. La decisione, stando a quanto riferito dai portavoce aziendali, sarebbe da ricercare in un aumento dei costi operativi per la copertura del servizio, sebbene esso non verrà applicato in tutti i paesi. Il gioco in streaming secondo NVIDIA si appresta a subire un incremento per le sottoscrizioni agli abbonamenti mensili per l'ultimate e per il piano semestrale.

Rispettivamente, l'aumento di prezzo sarà pari a 6 dollari in Canada, 2 sterline in UK e 2 euro per il piano Ultimate. Diversa, invece, è la questione per quel che concerne l'iscrizione semestrale: essa, infatti, aumenterà di 20 dollari canadesi, 10 sterline e 10 euro. I cambiamenti ai piani mensili e semestrali di GeForce Now verranno applicati dall'1 novembre di quest'anno. Tuttavia, l'azienda ha anche comunicato una lieta notizia per gli utenti che rientrano nel Founders Priority: questi, infatti, non subiranno alcuna delle suddette variazioni, mantenendo così i benefici del "Founders for Fife". Il 1° novembre si avvicina: mancano circa tre settimane all'incremento di prezzo ufficializzato da NVIDIA nelle scorse ore e all'effettiva applicazione dei nuovi piani tariffari.