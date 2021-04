NVIDIA GeForce Now: Outriders su EGS e bonus per Spellbreak tra le novità settimanali

Dopo aver preannunciato le sorprese di aprile su GeForce Now, NVIDIA coglie l'opportunità offerta dall'ultimo appuntamento settimanale con le novità della propria piattaforma in streaming per confermare la disponibilità di un bonus per Spellbreak e l'ingresso nel servizio della versione Epic Store di Outriders.

Da qui ai prossimi giorni, gli utenti della piattaforma in game streaming della casa di Santa Clara avranno infatti l'opportunità di accedere ad altri 15 giochi, oltre a tanti contenuti inediti e a un esclusivo Reward.

Il Vantaggio previsto per questa settimana da NVIDIA si concretizza con Noble Oasis, un raro vestito da sbloccare nell'universo fantasy di Spellbreak. Il programma Reward di GeForce Now comprende anche premi per Discord, Hyperscape, Warface, Warframe e ARK Survival Evolved.

A partire da questa settimana è inoltre possibile giocare a Mortal Shell con il supporto della tecnologia RTX, il tutto mentre titoli come Medieval Dynasty e Observer System Redux ottengono il tanto richiesto supporto alla tecnologia DLSS per migliorare la qualità dell'ìmmagine e la risoluzione senza impattare negativamente sul framerate.

Di seguito la lista completa dei giochi in arrivo questa settimana:

Nigate Tale (Steam) - attualmente disponibile con uno sconto del 15% fino al 18 aprile

AO Tennis 2 (Steam)

Beholder 2 (Steam)

Far Cry 2: Fortune’s Edition (Epic Games Store)

Outriders (Epic Games Store)

Postal 4: No Regrets (Steam)

Sheltered (Steam)

Shio (Steam)

Tomb Raider IV: The Last Revelation (Steam)

Torchlight (Steam)

Torchlight III (Steam)

Trine: Enchanted Edition (Steam)

Vigil: The Longest Night (Steam)

Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest (Steam)

Yes, Your Grace (Steam)

Per saperne di più sull'ecosistema di servizi e sulle funzionalità avanzate promesse dalla piattaforma in game streaming della casa verde, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su NVIDIA GeForce Now e il gaming tra le nuvole.