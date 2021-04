NVIDIA GeForce Now, Outriders e non solo: tanti giochi in arrivo ad aprile

Nel novero delle iniziative portate avanti da NVIDIA per estendere il perimetro contenutistico della propria piattaforma in streaming, e con essa il lancio di un nuovo abbonamento di GeForce Now, rientra anche lo sforzo profuso per introdurre tantissimi videogiochi nell'esosistema cloud del servizio.

La prima delle sorprese previste dall'azienda di Santa Clara è già stata svelata e coincide con l'arrivo su GeForce Now di Outriders, lo sparatutto sci-fi di People Can Fly disponibile da oggi 1 aprile anche su PC, Google Stadia e console. Agli eroi della dimensione aliena di Outriders si aggiungono anche Narita Boy e tanti altri titoli: eccovene una lista estaustiva.

NVIDIA GeForce Now - giochi disponibili in settimana

Outriders (Epic Games Store e Steam)

Narita Boy (lancio su Steam, 30 marzo)

Tales of the Neon Sea (Gratuito su Epic Games Store, dal 1°all’8 aprile)

A-Train PC Classic (Steam)

Endzone - A World Apart (Steam)

Forts (Steam)

Might & Magic X Legacy (Ubisoft Connect)

Mr. Prepper (Steam)

Nine Parchments (Steam)

Re:ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne (Steam)

Rhythm Doctor (Steam)

Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition (Steam)

Styx: Master of Shadows (Steam)

Ai 13 videogiochi disponibili nella prima settimana di aprile se ne aggiungeranno altri 21 nel corso del mese appena iniziato. Come di consueto, l'annuncio della nuova infornata di giochi in arrivo su GeForce Now si accompagna alla descrizione sulla piattaforma di riferimento e all'invito di NVIDIA a fruirli su qualsiasi dispositivo che supporti la piattaforma cloud.

NVIDIA GeForce Now - giochi in arrivo ad aprile

41 Hours (Steam)

Beholder 2 (Steam)

Chinese Parents (Steam)

Earth Defense Force: Iron Rain (Steam)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (Steam)

POSTAL 4: No Regerts (Steam)

R-Type Final 2 (Steam)

Shio (Steam)

Spintires (Steam)

Stronghold 2 (Steam)

Stronghold 3 Gold (Steam)

Stronghold Crusader 2 (Steam)

Stronghold Crusader HD (Steam)

Stronghold HD (Steam)

Stronghold Kingdoms (Steam)

Tomb Raider: The Last Revelation (Steam)

Torchlight (Epic Games Store & Steam)

Torchlight III (Steam)

Trine: Enchanted Edition (Steam)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Steam)

Watch Your Ride - Biking Game (Steam)

A chi ci segue, ricordiamo infine che NVIDIA ha presentato di recente il controller Backbone One per giocare su GeForce Now.