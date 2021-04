NVIDIA GeForce Now: la serie di Stronghold tra le novità della settimana

Come preannunciato con la lista dei giochi in arrivo ad aprile su GeForce Now, NVIDIA si accinge a lanciare l'intera serie strategica di Stronghold sulla propria piattaforma in game streaming.

Il piatto forte del nuovo aggiornamento dell'ecosistema "su nuvola" di GFN è rappresentato da Stronghold Warlords, l'ultimo capitolo dell'epopea medievale degli studi Firefly. L'ingresso nella ludoteca virtuale di Warlords avverrà con il lancio di un aggiornamento che, dal 13 aprile, darà modo agli appassionati di aggiungere un nuovo personaggio, un'ambientazione inedita e una mappa Free Build originale.

L'arrivo su GeForce Now della serie di Stronghold avverrà in coincidenza dell'approdo su Steam, con tanto di promozione e sconto di lancio. Eccovi allora la lista completa dei nuovi giochi disponibili da questa settimana di NVIDIA GeForce Now:

Aron’s Adventure (lancio su Steam, 7 aprile)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (lancio su Steam, 9 aprile)

Earth Defense Force Iron Rain (Steam)

Spintires (non più su Steam, ma se lo possedete, potete trasmetterlo in streaming su GeForce NOW)

Stronghold Crusader HD (80% di sconto su Steam)

Stronghold 2: Steam Edition (60% di sconto su Steam)

Stronghold HD (70% di sconto su Steam)

Stronghold Crusader 2 (90% di sconto su Steam)

Stronghold Crusader 2 DLC – dal 20% al 50% di sconto su Steam)

Stronghold 3 Gold (70% di sconto su Steam)

Stronghold Kingdoms (gratuito su Steam)

Stronghold Kingdoms (Starter Pack) (70% di sconto su Steam)

Stronghold Legends: Steam Edition (60% di sconto su Steam)

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] (Steam)

In calce alla notizia trovate il link al blog di NVIDIA con tutti i dettagli sulle ultime novità settimanali dell'ecosistema in game streaming di GeForce Now.