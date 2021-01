NVIDIA GeForce Now: il servizio in game streaming accoglie 23 giochi a gennaio

Dopo aver provveduto al lancio di GeForce Now su iPhone e iPad, NVIDIA si prepara ad ampliare il catalogo digitale di titoli accessibili attraverso il proprio servizio in game streaming grazie all'ingresso di ben 23 giochi per tutto il mese di gennaio.

Il 2021 degli iscritti al servizio in cloud gaming della casa verde inizia così con il supporto a decine di nuovi titoli che s'accompagna, ormai da qualche mese, a quello dell'avveniristica tecnologia grafica DLSS 2.0.

Tra i tanti videogiochi accessibili "su nuvola" tramite i server di GeForce Now, NVIDIA cita lo strategico Jurassic World Evolution, lo sparatutto a tinte survival horror Metro 2033 Redux, l'avventura Night in the Woods, il survival sandbox The Long Dark e il gestionale cittadino Tropico 5.

GeForce NOW: nuovi giochi disponibili in streaming

Among Us (Epic Games Store)

Beholder

Car Mechanic Simulator 2015

Caves of Qud

CODE2040

Dicey Dungeons

Griftlands

Guilty Gear XX Accent Core Plus R

Iron Conflict

Jurassic World: Evolution

Kathy Rain

Metro 2033: Redux

Monster Sanctuary

Night in the Woods

Night of Full Moon

Planetbase

Redout: Space Assault

Rift

Scott Pilgrim vs the World: The Game – Complete Edition

The Long Dark

Tower Unite

Tropico 5

Warframe (Epic Games Store)

Nella lista stilata da NVIDIA trovano spazio anche lo sparatutto sci-fi Warframe, l'ormai celebre titolo indie Among Us e l'imminente remaster di Scott Pilgrim vs the World The Game nella sua Complete Edition.