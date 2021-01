NVIDIA GeForce NOW: The Medium e Immortals Fenyx Rising tra le novità settimanali

Dopo aver accolto 23 giochi a gennaio su NVIDIA GeForce NOW, nell'appuntamento settimanale del giovedì pomeriggio la casa verde illustra le ultime novità in arrivo sulla propria piattaforma in game streaming.

Il ritorno dell'aggiornamento settimanale del GFN coincide con l'apertura di un blog per dare visibilità agli sviluppatori che scelgono di abbracciare la "visione videoludica su nuvola" di NVIDIA e del team che gestisce la piattaforma di GeForce NOW.

Per questa settimana, la ricca tavola imbandita da NVIDIA proporrà le versioni in streaming di The Medium con RTX e DLSS 2.0. All'horror in salsa next gen del Bloober Team seguono poi la versione dimostrativa di Immortals Fenyx Rising, il frizzante GDR free roaming di Ubisoft, e Dyson Sphere Program, un gestionale sci-fi che sta ottenendo un grande successo su Steam. A seguire trovate la lista completa dei giochi fruibili in streaming su GeForce NOW da questa settimana (nelle versioni acquistate sullo store PC indicato tra parentesi):

Nuovi giochi disponibili su NVIDIA GeForce NOW

The Medium (Steam, Epic Games Store)

Immortals Fenyx Rising Demo (Ubisoft Connect, Epic Games Store)

Beholder (Steam)

Caves of Qud (Steam)

Dyson Sphere Program (Steam)

Kathy Rain (Steam)

Neon Abyss (Epic Games Store)

Gods Will Fall (Steam, Epic Games Store)

All'inizio della prossima settimana, il colosso tecnologico californiano promette inoltre di svelare delle interessanti sorprese in vista dell'anniversario di NVIDIA GeForce NOW.