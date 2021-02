NVIDIA GeForce Now: Worms Rumble gratis, spazio indie e 11 nuovi giochi in arrivo

Continuano i festeggiamenti per l’anniversario di GeForce NOW e per l'occasione NVIDIA ha in programma una serie di novità tra cui l'arrivo di undici nuovi giochi, una celebrazione per i titoli indie e Worms Rumble giocabile gratis per l'intero weekend.

Giochi Indie

I giochi indie rappresentano uno dei punti di forza di NVIDIA GeForce Now con oltre 300 titoli disponibili tra cui il fenomeno Valheim: "Abbiamo lanciato Valheim in accesso anticipato su Steam e NVIDIA ci ha immediatamente aiutato a portare il nostro titolo a più giocatori attraverso GeForce NOW. In questo modo, anche gli utenti Mac possono giocare a Valheim" ha dichiarato Henrik Törnqvist, lead game designer di Valheim.

Anche Terraria è disponibile su GeForce Now: "Terraria si sposa perfettamente con GeForce NOW. Abbiamo sempre cercato delle soluzioni per rendere il nostro gioco accessibile al maggior numero di persone possibile. GFN ci aiuta a raggiungere questo obiettivo dando ai nostri giocatori la possibilità di giocare su qualsiasi tipo di dispositivo, senza alcun lavoro di sviluppo aggiuntivo da parte nostra. Non vediamo l'ora di vedere i nuovi e gli attuali giocatori godere di tutto ciò che Terraria ha da offrire, sia attraverso il più tradizionale percorso PC/console/mobile sia in streaming dal cloud" afferma Ted Murphy, responsabile della strategia commerciale e del marketing di Re-Logic.

Mount & Blade II Bannerlord DLSS 2.0

Quando i giochi sfruttano tecnologie come il DLSS 2.0 di NVIDIA, i membri di GeForce NOW ne trarranno sicuramente beneficio: tra gli esempi più recenti War Thunder e Mount & Blade II Bannerlord, che si aggiornerà proprio questa settimana.

11 nuovi giochi su GeForce Now

Assassin's Creed I Director's Cut (Epic Games Store)

Darkest Hour A Hearts of Iron Game (Steam)

Day of Infamy (Steam)

Dusk Diver (Steam)

Going Under (Steam)

Hellish Quart (Steam)

Home Behind 2 (Steam)

Lumberjack's Dynasty (Steam)

Rise of Industry (Steam)

Sniper: Ghost Warrior 2 (Steam)

South Park: The Stick of Truth (Steam)

Worms Rumble gratis nel weekend

Questo weekend (fino a domenica 21 febbraio) gli utenti GeForce NOW potranno giocare gratis con Worms Rumble.