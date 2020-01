NVIDIA: l'hotfix 442.01 corregge i bug con The Witcher 3: Blood & Wine e Modern Warfare

NVIDIA ha pubblicato un nuovo Driver Hotfix, versione 442.01, che va a risolvere una serie di bug riscontrati da alcune configurazioni con giochi del calibro di The Witcher 3: Blood and Wine, Call of Duty: Modern Warfare e un problema relativo alle configurazioni SLI.

Il primo fix è relativo a The Witcher 3: Blood and Wine, la celebre "espansione" del titolo targato CD Projekt RED, che non poteva capitare in un momento più adeguato, dato il grande ritorno di fiamma (con record di giocatori su PC) causato dalle avventure dello strigo. In particolare NVIDIA ha corretto un crash provocato da alcune configurazioni in una particolare cutscene.

Il secondo fix riguarda invece alcuni problemi relativi allo streaming di Call of Duty: Modern Warfare. Alcune configurazioni provocavano l'arresto improvviso del gioco mentre si eseguiva una sessione di streaming con OBS. L'aggiornamento del driver dovrebbe risolvere definitivamente il problema.

Infine, la versione 442.01 risolve un problema di "stuttering minore" nelle configurazioni SLI in combinazione con l'utilizzo di G-Sync. Benché il supporto a questo tipo di build sia diminuito nel corso degli anni, NVIDIA sembra tenere in considerazione gli utenti che hanno scelto questa strada.

Insomma, un Hotfix particolarmente ricco da parte di NVIDIA. Intanto, un leak ha svelato le presunte caratteristiche tecniche della nuove GeForce RTX 3080 e 3070.