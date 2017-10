NVIDIA a Lucca Comics 2017 : Destiny 2 PC, GeForce GTX 1070 Ti, eSport

parteciperà a Lucca Comics and Games con i suoi prodotti e le sue tecnologie in diverse aree del Festival. Presso lo standin piazza Santa Maria, NVIDIA sarà presente insieme al proprio partner Next con i PC Battlebox equipaggiati cone dotati di monitor Acer Predator Z1 G-SYNC curvi.

Tre PC Battlebox con GPU GeForce GTX 1080 Ti mostreranno, invece, come sia possibile "spingere" davvero al massimo Destiny 2 nella nuova versione per PC, grazie anche all’ausilio dei monitor Acer XB1 con tecnologia NVIDIA G-SYNC, che permetteranno di ammirare il titolo in tutto lo splendore del 4K. Next metterà, inoltre, a disposizione i prodotti con tecnologia NVIDIA presso uno shop all’interno dello stand stesso. I giocatori che visiteranno lo stand Destiny 2 avranno poi la possibilità di provare al meglio il titolo su PC anche sui notebook gaming Acer Predator Triton 700 dotati di GeForce GTX 1080. Potranno anche vedere da vicino il pro-player Pow3r e altri famosi content creator come Tuberanza, Marcy, Erenblaze, Kenoya, MarcusKron, tutti impegnati in diverse sfide, trasmesse anche in diretta sul canale Twitch di NVIDIA, grazie ai PC desktop firmati ASUS ROG.

Lucca Comics and Games 2017 sarà poi l'occasione per mostrare per la prima volta al pubblico GeForce GTX 1070 Ti, la nuovissima GPU che si pone a metà strada tra la GeForce GTX 1080 e la GeForce GTX 1070, e che sarà disponibile in vendita anche nel nostro paese proprio a partire dalle 14.00 del 2 Novembre. NVIDIA sarà, inoltre, presente a Lucca con i suoi prodotti negli stand di diversi altri partner, tra cui AK Informatica, che ospiterà alcune sessioni del GeForce Garage, dove verranno assemblati dal vivo PC powered by GeForce GTX, e Drako che, insieme a Tradeco, mostrerà una serie di PC che assomigliano a vere opere d’arte moderna, tutti sempre dotati di GeForce GTX di ultima generazione.

Ma non è finita. Nella cattedrale dell’eSport (ex-chiesa di San Romano), infatti, sarà possibile vedere all'opera una schiera di PC ASUS ROG powered by GeForce GTX con cui diversi pro-player si scontreranno durante gli Internazionali d’Italia su alcuni dei titoli più famosi: Starcraft, Quake e Overwatch.