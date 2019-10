NVIDIA a Lucca Comics & Games 2019 con Call of Duty Modern Warfare

NVIDIA torna per il secondo anno di seguito a Lucca Comics & Games, il celebre evento dedicato a fumetti, anime e videogiochi. NVIDIA è presente alla fiera all’interno dello stand Activision con postazioni di gioco dedicate e diversi giochi da provare.

Primo fra tutti Call of Duty Modern Warfare, lo sparatutto in prima persona acclamato dalla critica, che integra NVIDIA Ansel e NVIDIA Highlights, e è inoltre caratterizzato da ombreggiature che sfruttano il real time ray-tracing e NVIDIA Adaptive Shading.

Come annunciato questa mattina durante la conferenza stampa tenuta da Activision presso l’auditorium San Romano a Lucca, Call of Duty Modern Warfare è un titolo dallo straordinario realismo, in grado di fornire un’esperienza di gioco unica. Presente sul palco dell’auditorium, Bernardo Antoniazzi, Principal Technical Artist presso Infinity Ward, sviluppatore che si è occupato in prima persona della grafica del gioco. Bernardo ha raccontato i punti chiave dello sviluppo del titolo, focalizzandosi sull’incredibile realismo di COD Modern Warfare. Sul palco anche Claudio Spinelli, autore del libro Forse Speciali ed ex- operatore delle forze speciali Italiane. Claudio ha testimoniato come COD sia riuscito a riprodurre fedelmente gli scenari e le tattiche di guerra presenti nel gioco.

A giugno, Activision, Infinity Ward e NVIDIA hanno annunciato una partnership finalizzata ad offrire la più coinvolgente e fotorealistica esperienza di gioco mai vista su PC. Modern Warfare è stato migliorato con ombre ray tracing sia in modalità giocatore singolo che multiplayer (esclusi Ground War e Spec Ops). Il ray tracing produce ombre che ricreano ciò che vedi nella vita reale con millimetrica precisione, tenendo perfino conto dell’indebolimento della nitidezza delle figura man mano che queste si allontano.

NVIDIA vuole così celebrare il lancio delle ultime schede video GeForce RTX e presentare l'ecosistema NVIDIA, dalla recentissima linea NVIDIA Super ai potenti e versatili laptop studio. Presso lo stand Activision, per i giocatori PC saranno presenti postazioni di gioco allo stato dell’arte con schede video NVIDIA GeForce RTX, grazie alle quali sarà possibile provare la versione PC di Call of Duty Modern Warfare con tecnologia Ray Tracing. Vieni a scoprire il Ray Tracing in tempo reale, NVIDIA Adaptive Shading e le più potenti schede grafiche NVIDIA presso lo stand Activision al Baluardo San Regolo.