NVIDIA mette il turbo a GeForce Now: il tier Ultimate si aggiorna 'gratis' con RTX 4080

L'atteso intervento di NVIDIA con il keynote organizzato per il CES 2023 è stato accompagnato da un'importante novità legata a GeForce Now: gli abbonati al tier Ultimate potranno infatti accedere a una piattaforma in streaming resa ancora più performante dall'utilizzo di una fiammante RTX 4080.

Il passaggio a quello che NVIDIA chiama il 'superpod' basato su RTX 4080 avverrà in maniera graduale e non comporterà alcun aumento di prezzo per chi è iscritto al tier Ultimate di GeForce Now: il prezzo mensile di abbonamento, di conseguenza, continuerà ad essere di 19,99 dollari.

La sostituzione 'in remoto' di RTX 3080 con RTX 4080, assicura la casa verde, porterà tutta una serie di vantaggi, dall'inclusione del ray tracing completo all'utilizzo del DLSS 3, fino ad arrivare al supporto ai 240fps su monitor compatibili.

L'aggiornamento delle postazioni cloud di GeForce Now alla famiglia NVIDIA RTX Serie 40 dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2023. Una volta ultimato, l'azienda statunitense promette di offrire un'esperienza di gioco sensibilmente superiore a quella ottenibile su console di ultima generazione.

Con la graduale adozione di NVIDIA Reflex e delle 'blade in remoto' con RTX 4080, i membri Ultimate di GeForce Now potranno giocare in streaming con una latenza inferiore ai 40ms, superando così la latenza end-to-end dei giochi eseguiti in locale a 60Hz su Xbox Series X (circa 90ms). Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che durante il CES 2023 NVIDIA ha svelato RTX 4070 Ti.