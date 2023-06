NVIDIA e Microsoft sempre più alleati: GeForce Now accoglie la serie di Age of Empires

L'alleanza tra NVIDIA e Microsoft per il cloud gaming si rinsalda ulteriormente con l'arrivo a breve dell'intera serie di Age of Empires sulla piattaforma in game streaming di GeForce Now.

Mentre cresce l'attesa degli appassionati di RTS per il possibile annuncio della data di lancio della versione per console Xbox di Age of Empires 4 nel corso dell'Xbox Games Showcase che si terrà il prossimo 11 giugno, la casa di Redmond e NVIDIA confermano di essere in procinto di ampliare il catalogo digitale di videogiochi 'su nuvola' di GeForce Now per fare spazio, appunto, ai titoli della saga di Age of Empires.

Da qui alle prossime settimane, tutti gli utenti del servizio cloud gaming di NVIDIA che possiedono una copia di AoE Definitive Edition, AoE 2 Definitive Edition, AoE 3 Definitive Edition o di Age of Empires 4 Anniversary Edition avranno l'opportunità di accedervi in streaming attraverso la 'piattaforma su nuvola' della casa verde.

Come per Gears 5, Pentiment, Grounded e gli altri videogiochi PC dell'ecosistema Xbox (e in futuro anche Activision, qualora l'acquisizione dovesse andare in porto) destinati ad arrivare su GeForce Now, anche nel caso dei capitoli della serie di Age of Empires l'ingresso nel servizio cloud di NVIDIA avverrà gradualmente, da qui alla fine del mese. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Age of Empires 4 e il ritorno di un cult della strategia.