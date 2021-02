NVIDIA mostra Be:Brave, l'avventura fantasy in Ray Tracing ispirata a Zelda

Mentre prosegue il dibattito sulle potenzialità del DLSS nella video analisi di DF su Control per PS5 e Xbox Series X, i curatori del canale YouTube di NVIDIA GeForce pubblicano delle scene di gameplay inedite di Be:Brave, un ambizioso action ruolistico ispirato a Zelda Breath of the Wild.

Il progetto di Be:Brave è in sviluppo presso le fucine digitali di One Dream, una software house indipendente che, nel corso degli ultimi anni, sta provando a concretizzare la visione di questa nuova proprietà intellettuale sfruttando le potenti risorse offerte dall'Unreal Engine 4.

Come ci viene illustrato dai social di NVIDIA, gli autori di Be:Brave promettono di arricchire l'esperienza ludica e grafica del loro titolo con il supporto al Ray Tracing e al DLSS, la tecnologia di Super Sampling in Deep Learning adottata dalla casa di Santa Clara per effettuare la "ricostruzione intelligente" delle immagini a schermo con lo scopo di aumentare risoluzione e framerate senza impattare eccessivamente sulle risorse hardware.

Sul fronte del gameplay, l'ultima opera di One Dream punta a offrire un'avventura "multipiattaforma strettamente connessa alla narrazione, con un forte accento sulla trama e una naturale predisposizione all'esplorazione". In virtù della vocazione multipiattaforma dichiarata dagli autori indie ed esplicitata dagli stessi rappresentanti di NVIDIA, Be:Brave dovrebbe essere in sviluppo per PC e console. Nell'attesa di conoscere la finestra di lancio e la rosa di sistemi su cui vedrà la luce il titolo, in calce alla notizia trovate delle immagini e dei bozzetti che rappresentano il tenore grafico e artistico dell'opera.