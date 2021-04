NVIDIA: nuovi driver Game Ready per Metro Exodus EE, RE Village e ME Legendary Edition

In previsione dell'arrivo dei videogiochi più attesi di maggio, NVIDIA aggiorna i propri driver Game Ready per offrire la migliore esperienza all'utenza PC che possiede una scheda grafica NVIDIA GeForce Serie 20 o 30.

Tra i titoli che trarranno maggior beneficio da questi driver ci sarà Metro Exodus Enhanced Edition: la riedizione del kolossal sparatutto di 4A Games godrà di un aggiornamento grafico che porterà in dote il DLSS 2.0 di NVIDIA, oltre a molteplici funzionalità Ray Tracing. La patch che ottimizzerà il gioco con l'aggiunta delle più moderne tecniche di illuminazione dinamica sarà gratis per chi possiede già Metro Exodus.

I nuovi driver Game Ready di NVIDIA promettono di fornire prestazioni superiori e una migliore qualità dell'immagine, specie nella gestione dei riflessi avanzati, dell'illuminazione globale e della nuova tecnica di illuminazione emissiva in Ray Tracing, precedentemente implementata solo nel DLC di Metro Exodus The Two Colonels.

Gli ultimi driver Game Ready per GPU NVIDIA integrano anche delle ottimizzazioni per Mass Effect Legendary Edition, in uscita il 14 maggio, e per Resident Evil Village, il cui arrivo su PC (come pure su Google Stadia e console) è atteso per il 7 maggio. I driver introducono infine il supporto per 5 nuovi display compatibili con la tecnologia G-Sync, ossia AOC 24G2W1G8 e AG274US4R6B, Asus XG349C, Philips 279M1RV e Samsung LC27G50A.