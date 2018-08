NVIDIA: nuovi driver Game Ready ottimizzati per Battlefield 5, PES 2019 e F1 2018

NVIDIA ha pubblicato un nuovo driver Game Ready per Battlefield V Open Beta, che offrirà anche le migliori esperienze di gioco con F1 2018, Immortal: Unchained, Pro Evolution Soccer 2019, Strange Brigade e Switchblade.

Prima del lancio ufficiale di Battlefield V, che sarà il 19 Ottobre, è possibile partecipare alla open beta in modalità Conquest con la mappa di Rotterdam e Fiordo Artico e in Grand Operations con Fiordo Artico, in modalità Airborne per il giorno 1 e Breakthrough per il giorno 2. La open beta di Battlefield V partirà il 4 Settembre per i preordini e per chi ha diritto all'Origin Access Premier, Origin Access Basic e per i membri EA Access, mentre per tutti gli altri sarà disponibile dal 6 Settembre. I giocatori su GeForce sono Game Ready già da oggi.

Battlefield V sarà uno dei primi giochi a integrare la tecnologia NVIDIA RTX Real-Time Ray Tracing che può essere sfruttata con le nuovissime schede grafiche GeForce RTX, per assicurare nuovi livelli di fedeltà e realismo anche ai giochi più sorprendenti.

Disponibili già dal giorno del lancio di un nuovo titolo o addirittura in anticipo, i driver Game Ready garantiscono sempre il massimo a chi gioca con GeForce. Il team d'ingegneri di NVIDIA, infatti, lavora fino all'ultimo minuto per assicurare le migliori performance e un gameplay perfetto. E, come ulteriore garanzia di qualità, offrono anche la certificazione WHQL di Microsoft.