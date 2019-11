NVIDIA si prepara al lancio di Red Dead Redemption 2 su PC

La versione per PC di Red Dead Redemption 2 è proprio dietro l'angolo ed è uno dei titoli per PC più attesi dell’anno. I giocatori GeForce sono già pronti per lanciarsi in una vera e propria avventura western grazie ai driver Game Ready ottimizzati per RDR2.

Red Dead Redemption come non l'avete mai visto prima!

Sviluppato dai creatori di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2 è una storia epica che ritrae la vita nel cuore spietato dell'America, dove Arthur Morgan e la banda di Van der Linde cercano disperatamente di infrangere la legge. Il vasto e suggestivo mondo del gioco permetterà inoltre di godersi una nuovissima ed eccitante esperienza multiplayer online con nuovi miglioramenti grafici e tecnici della versione per PC.

TV OLED 4K LG 2019 compatibile G-Sync

Di recente abbiamo annunciato una partnership con LG che rende i loro TV OLED 4K C9 ed E9 2019 compatibili con G-Sync, consentendo ai giocatori di GeForce di godersi il gioco comodamente seduti sul divano, senza alcun problema di riproduzione o bug, per un'esperienza davvero unica. Questa funzione è ora disponibile in Nord America grazie al rilascio del nuovo driver Game Ready e del nuovo firmware TV e arriverà presto in altre regioni. Inoltre, abbiamo lavorato a stretto contatto con LG per offrire anche il supporto G-SYNC compatibile ai loro TV OLED B9 4K 2019, portando il numero di TV LG supportate a 7 nelle gamme B9, C9 ed E9.

Con il firmware e i nostri ultimi driver Game Ready installati, i televisori a grande schermo di LG diventano i primi al mondo ad essere convalidati per giochi G-Sync super fluidi, offrendo così ai giocatori di GeForce un'esperienza di gioco su grande schermo notevolmente migliorata.

Drive Game Ready

I driver Game Ready sono ottimizzati per le migliori prestazioni e un gameplay impeccabile e sono disponibili dal giorno di lancio o anche prima. I driver NVIDIA Game Ready sono certificati Microsoft WHQL. Questi driver offrono anche l'esperienza di gioco ottimale per i fan di Need for Speed Heat e Borderlands 3.