NVIDIA presenta 'la più grande scoperta grafica degli ultimi anni', ecco il path tracing

Ancora una volta la GDC 2022 ha fatto da palcoscenico alle novità che nei prossimi anni consentiranno ai videogiochi di sfoggiare una grafica sempre più realistica. NVIDIA ha mostrato le magie del path tracing, una tecnologia definita "la più grande scoperta per la grafica in tempo reale degli ultimi anni".

Il vice-presidente di NVIDIA Reserach, Aaron Lefohn, ha infatti pubblicato un breve video che mostra le capacità di questa nuova tecnologia di tracciamento, accompagnandolo con una spiegazione dettagliata proveniente dalla conferenza del colosso americano durante l'ultima GDC. Come si apprende dal sito ufficiale di NVIDIA, il path tracing è "la tecnica di rendering più accurata" nonché "la più grande scoperta per la grafica in tempo reale degli ultimi anni", superando di gran lunga per efficienza e potenza il tanto chiacchierato ray tracing. Il path tracing è in grado di utilizzare miliardi di triangoli e milioni di punti luce per renderizzare una scena in tempo reale, consentendo agli sviluppatori di raggiungere livelli di realismo mai visti prima, il tutto grazie alla potenza di calcolo sempre maggiore delle nuove GPU.

Al momento non è chiaro quando questa nuova tecnologia sarà disponibile e ci vorranno ancora molti anni per vederla all'opera nei videogiochi. NVIDIA immagina però l'utilizzo del path tracing in sinergia con altre tecniche di rendering e nel frattempo sta studiando la possibilità di introdurre questa rivoluzionaria capacità negli hardware del futuro. In attesa di saperne di più, potete trovare tutti i dettagli del path tracing sul sito ufficiale di NVIDIA.