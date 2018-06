NVIDIA presenta il nuovo Join the Crew Bundle e pubblica i nuovi Driver per Vampyr

Ora che le GPU GeForce GTX sono di nuovo largamente disponibili sul mercato e a prezzi più abbordabili, possiamo proprio affermare che non ci sia un momento migliore di questo per entrare a far parte della "crew", ossia della "banda" di giocatori su GeForce.

Per rendere questa prospettiva ancora più invitante, NVIDIA lancia oggi un nuovo bundle che prevede una copia in omaggio del nuovo gioco, The Crew 2, con l'acquisto di determinati modelli di GeForce GTX. In particolare, chi acquisterà una scheda grafica GeForce GTX 1080 o una GeForce GTX 1080 Ti o un PC desktop BattleBox o Laptop riceverà The Crew 2 Standard Edition per PC al momento del lancio. Il bundle avrà validità da oggi fino al prossimo 3 Luglio (salvo esaurimento scorte).

Oltre a questo imperdibile bundle, NIVDIA annuncia oggi anche i nuovi Game Ready Driver per Vampyr, che sono in grado di offrire la migliore esperienza di gioco anche con Jurassic World Evolution. Disponibili già dal giorno del lancio di un nuovo titolo o addirittura in anticipo, i driver Game Ready garantiscono, infatti, sempre il massimo a chi gioca con GeForce. Il team d'ingegneri di NVIDIA, infatti, lavora fino all'ultimo minuto per assicurare le migliori performance e un gameplay perfetto. E, come ulteriore garanzia di qualità, offrono anche la certificazione WHQL di Microsoft.