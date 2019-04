NVIDIA pubblica le demo Ray Tracing di Atomic Heart, Justice e Reflections

Approfittando della pubblicazione dei nuovi driver Game Ready, i vertici di NVIDIA invitano i possessori delle ultime schede grafiche della serie GeForce RTX e GTX con architettura Pascal e Turing a sperimentare le meraviglie dei Ray Tracing con le demo di Atomic Heart, Justice e Reflections.

Scaricabili gratuitamente da tutti gli utenti in possesso di una GPU GeForce GTX, RTX e TITAN, le demo della tecnologia di Ray Tracing pensate da NVIDIA per mostrare le potenzialità dell'RTX ci portano nella dimensione post-apocalittica di Atomic Heart, nel mercato cinese di Justice e nella galassia lontana lontana di Star Wars della tech demo di Reflections.

Se gli acquirenti di una scheda grafica NVIDIA RTX hanno già potuto fruire della tecnica del Ray Tracing in giochi come Metro Exodus o Battlefield 5, i nuovi driver Game Ready disponibili da oggi permettono agli appassionati con GPU GeForce Pascal o Turing della serie GTX di aprirsi a questa tecnologia di illuminazione che promette di cambiare radicalmente il modo in cui i giochi sono vissuti.

Di seguito trovate una lista delle GPU GeForce che guadagnano la compatibilità con Ray Tracing, DLSS e DXR grazie ai nuovi driver NVIDIA:

GeForce GTX 1660 Ti

GeForce GTX 1660

NVIDIA TITAN Xp (2017)

NVIDIA TITAN X (2016)

GeForce GTX 1080 Ti

GeForce GTX 1080

GeForce GTX 1070 Ti

GeForce GTX 1070

GeForce GTX 1060 6GB

Per un ulteriore approfondimento sul Ray Tracing, su queste pagine trovate uno speciale a firma di Tommaso "Todd" Montagnoli dedicato a NVIDIA RTX e a come l'architettura Turing promette di cambiare il mondo dei videogiochi.