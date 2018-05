NVIDIA pubblica i driver Game Ready ottimizzati per State of Decay 2 e The Crew 2 Beta

NVIDIA ha reso disponibili i nuovi driver Game Ready in grado di supportare la closed beta di The Crew 2 e di garantire anche le migliori esperienze di gioco con State of Decay 2.

La prima impressione è sempre importante e questo vale anche per i nuovi titoli. E' questo il motivo per cui NVIDIA lavora duramente già in fase di sviluppo del gioco, in modo che i propri driver Game Ready siano in grado di offrire la migliore esperienza possibile già al suo debutto, continuando a supportare il titolo nei vari aggiornamenti.

Disponibili già dal giorno del lancio di un nuovo titolo o addirittura in anticipo, i driver Game Ready garantiscono, infatti, sempre il massimo a chi gioca con GeForce. Il team d'ingegneri di NVIDIA, infatti, lavora fino all'ultimo minuto per assicurare le migliori performance e un gameplay perfetto. E, come ulteriore garanzia di qualità, offrono anche la certificazione WHQL di Microsoft.