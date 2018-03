NVIDIA pubblica i nuovi driver aggiornati per Sea of Thieves, Tekken 7 e Call of Duty WW2

ha rpubblicato oggi i nuovi driver Game Ready per, che offriranno anche il supporto a Highlights per, e il supporto alla tecnologia Ansel su

Game Ready per Sea of Thieves

Disponibili già dal giorno del lancio di un nuovo titolo o addirittura in anticipo, i driver Game Ready garantiscono sempre il massimo a chi gioca con GeForce. Il team d'ingegneri di NVIDIA, infatti, lavora fino all'ultimo minuto utile per assicurare le migliori performance e un gameplay perfetto. E, come ulteriore garanzia di qualità, offrono anche la certificazione WHQL di Microsoft.

Supporto NVIDIA Highlights per Call of Duty WWII e Tekken 7

Un altro importante aspetto dei driver NVIDIA Game Ready è quello che sono spesso utilizzati come meccanismo per introdurre nuove funzionalità per i giocatori su GeForce e in questo caso introducono il supporto a NVIDIA Highlights, la tecnologia che consente di registrare in automatico i momenti salienti di ogni sessione di gioco, per due titoli molto popolari: Call of Duty WWII e Tekken 7.

Star Wars Battlefront II integra NVIDIA Ansel

Con questi nuovi driver e l'ultima patch, gli utilizzatori su GeForce potranno beneficiare di tutte le funzionalità dell'esclusiva tecnologia NVIDIA Ansel su Star Wars Battlefront II a partire dal 21 Marzo.Utilizzando gli strumenti di Ansel nella modalità Arcade del gioco, sarà possibile catturare schermate da ogni angolazione, aggiungere filtri, creare incredibili immagini in-game e molto altro.

Sarà possibile poi caricare anche questi scatti nella galleria Shot With GeForce e condividerli tramite Facebook e/o Twitter, taggando @NVIDIAGeForce e con l'hashtag #SHOTWITHGEFORCE per provare a vincere numerosi gadget.

Anche Kingdom Come Deliverance, Pure Farming 2018 e Q.U.B.E 2 integrano Ansel. Kingdom Come Deliverance integrerà a breve ANSEL, mentre Q.U.B.E 2 e Pure Farming 2018 vengono rilasciati già con Ansel.