NVIDIA pubblica i nuovi driver Game Ready ottimizzati per DOOM VFR

: Disponibili già dal giorno del lancio di un nuovo titolo e spesso in anticipo, i drivergarantiscono sempre il massimo a chi gioca con. Il team d'ingegneri, infatti, lavora fino all'ultimo minuto per assicurare le migliori performance e un gameplay perfetto.

E, come ulteriore garanzia di qualità, offrono anche la certificazione WHQL di Microsoft. Poter contare sulla massima qualità già al momento del lancio di un nuovo gioco è, infatti, sempre importante, ma lo è ancor di più con i titoli in VR, laddove i bug o altre problematiche possono compromettere seriamente l'esperienza di realtà virtuale.

I nuovi nuovi driver Game Ready pubblicati oggi da NVIDIA, in particolare, sono in grado di garantire la migliore esperienza con DOOM VFR in uscita domani. Questa nuova versione porta il frenetico e brutale gioco nel mondo della realtà virtuale, facendo entrare i giocatori nella struttura UAC su Marte, per poi scendere nelle profondità degli inferi affrontando combattimenti all'ultimo sangue e intricati rompicapi.