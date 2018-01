NVIDIA pubblica i nuovi driver Game Ready ottimizzati per Fortnite Battle Royale

pubblica oggi i nuovi driverper, compatibili con la funzionalità Freestyle. Disponibili già dal giorno del lancio di un nuovo titolo o addirittura in anticipo, i drivergarantiscono sempre il massimo a chi gioca con GeForce.

Il team d'ingegneri di NVIDIA, infatti, lavora fino all'ultimo minuto utile per assicurare le migliori performance e un gameplay perfetto. E, come ulteriore garanzia di qualità, offrono anche la certificazione WHQL di Microsoft. Un altro aspetto importante dei driver Game Ready di NVIDIA è che sono anche un modo semplice e veloce per rendere disponibili nuove tecnologie e questi nuovi driver, in particolare, introducono sia il supporto ShadowPlay Highlights per Fortnite Battle Royale sia il supporto alla beta di NVIDIA Freestyle.

ShadowPlay Highlights è la tecnologia NVIDIA che cattura e registra in automatico i migliori momenti di gioco e sarà supportata da Fornite Battle Royale con questi nuovi driver a partire dal 10 Gennaio. I nuovi driver introducono il supporto a ShadowPlay Highlights anche per altri 3 titoli, Crossout, Elex e Jue Di Qiu Sheng. NVIDIA Freestyle, disponibile in versione beta, è una nuova funzionalità che consente di applicare filtri di post-produzione mentre si sta giocando, come ad esempio cambiare in-game il look e il mood del gioco. Al momento sono disponibili 15 filtri diversi (Black & White, Exposure, Sepia, Color, Half Tone, Vignette, Colorblind, Mood, Depth of Field, Contrast, Night Mode, Special FX, Details Retro, Adjustments) e 38 differenti settaggi da modificare a proprio piacimento.

Freestyle permette, quindi, di esprimere la propria creatività, consentendo di modificare in modo semplice e divertente il look dei propri titoli preferiti, ma anche, solo per fare un esempio, di applicare, quando si gioca di sera, la modalità "notte" che riduce le tonalità di blu per non disturbare il riposo o uno speciale filtro che aiuta i daltonici a distinguere meglio i colori. Freestyle sarà integrato a livello di driver e sarà supportato da oltre 100 titoli.