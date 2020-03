Nvidia pubblica i nuovi driver ottimizzati per Resident Evil 3 Remake e Half-Life: Alyx

Sembra che Nvidia voglia supportare al meglio ognuno dei titoli in arrivo nel corso dei prossimi giorni e, a distanza di pochissimo tempo dalla pubblicazione dei driver dedicati a DOOM Eternal, ecco che spuntano online i nuovi Game Ready Driver ottimizzati per Resident Evil 3 Remake e Half-Life: Alyx.

Oltre ad offrire prestazioni migliorate con i due titoli sopracitati, i nuovi driver dell'azienda produttrice di schede video offrono anche delle ottimizzazioni per l'ultimo aggiornamento di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, che ha di recente accolto un DLC gratis a tema Splinter Cell, e introducono ufficialmente il supporto del DLSS 2.0 in Control e MechWarrior 5: Mercenaries.

Al solito, per scaricare i driver potete semplicemente avviare il download (se non è già partito in maniera automatica) dal pannello di GeForce Experience, l'applicazione Nvidia che permette di gestire in un'unica schermata le impostazioni di ogni singolo gioco oltre ad una serie di funzionalità aggiuntive tra le quali troviamo anche la possibilità di registrare filmati e catturare screenshot. Chiunque non abbia il programma installato sul proprio PC può procedere al download direttamente dal sito ufficiale dell'azienda.