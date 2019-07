Nvidia realizza uno spettacolare PC ispirato a Sekiro Shadows Die Twice

Per celebrare l'undicesimo episodio della serie di streaming di GeForce Garage, i curatori del canale YouTube spagnolo di Nvidia hanno chiesto ai modder di Future Works di realizzare uno speciale PC ispirato a Sekiro Shadows Die Twice, il capolavoro action ruolistico di From Software e Activision.

Stravolgendo completamente ogni schema per sorprenderci con un allestimento a dir poco sensazionale, la bottega tecnologica di Future Works ha reso omaggio all'epopea del Lupo e creato un case dall'inconfondibile forma di un Torii, la tradizionale porta d'accesso che conduce verso un santuario shintoista giapponese.

Se siete curiosi di conoscere le specifiche di questo mostro di tecnologia e di stile, a seguire trovate la lista completa con le componenti utilizzate da Future Works per assemblare il PC ispirato a Sekiro Shadows Die Twice.

Scheda Madre: MSI MPG Z390I Gaming Edge

Processore: Intel Core i5-9600K

Scheda Video: Nvidia GeForce RTX 2060

Hard Disk: Corsair MP510 NVMe 480GB

Memoria RAM: Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 3000MHz

Raffreddamento a liquido: Corsair H150i Pro AIO

Alimentatore: Corsair SF750

In cima alla notizia potete ammirare il filmato realizzato da Nvidia Espana per omaggiare il talento creativo del team di Future Works e, naturalmente, il genio degli sviluppatori giapponesi capitanati da Hidetaka Miyazaki. Su queste pagine, invece, trovate un interessante viaggio nel Giappone moderno tra le atmosfere di Sekiro a firma di Cristina Bona, con tantissimi spunti di riflessione sulle atmosfere del kolossal soulslike di Activision per PC, PS4 e Xbox One.