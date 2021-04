NVIDIA Reflex: tempo di risposta dimezzato su PC in Overwatch, Rust e Ghostrunner

La casa di Santa Clara conferma il supporto di NVIDIA Reflex in Overwatch, Rust e Ghostrunner: grazie a questa tecnologia integrata in tutte le più moderne schede grafiche NVIDIA GeForce,i tre giochi PC vedono dimezzarsi il proprio tempo di risposta.

Il suporto a Overwatch di NVIDIA Reflex è disponibile da oggi, mentre per quanto concerne le esperienze interattive di Rust e Ghostrunner i rappresentanti dell'azienda americana specificano che l'aggiunta di Reflex avverrà presto.

Grazie a NVIDIA Reflex, la casa verde promette di abbattere la latenza del sistema e, conseguentemente, di migliorare la reattività dei giochi fruiti su PC con GPU GeForce e monitor compatibili. Le settimane di test compiute con NVIDIA Reflex su Overwatch hanno consentito alla compagnia americana di ridurre fino al 50% la latenza con l'hero shooter di Blizzard. Per farvi un'idea più compiuta sui benefici apportati da questa tecnologia, vi invitiamo ad ammirare questo video sulle migliorie di NVIDIA Reflex in Rainbow Six Siege.

Entro breve, NVIDIA Reflex sarà disponibile anche per Rust e Ghostrunner. Contestualmente all'annuncio del supporto a Reflex di Overwatch, Rust e Ghostrunner, NVIDIA informa l'utenza PC di aver operato dei miglioramenti alla modalità 'Boost', aggiunto l'utilizzo della GPU al set di metriche di latenza e integrato la possibilità di scegliere il numero di campion che il software Reflex Latency Analyzer utilizza per la media.