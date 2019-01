NVIDIA regala Anthem e Battlefield V con l'acquisto di una scheda video

NVIDIA ha pubblicato oggi un nuovo driver Game Ready che aggiunge supporto per display compatibili con G-Sync e supporta la GeForce RTX 2060, inoltre è stata lanciata una promozione legata ad Anthem e Battlefield V, in regalo acquistando una scheda video partecipante all'iniziativa.

Supporto per display compatibili al G-Sync

Immediatamente disponibili, i driver NVIDIA Game Ready offrono la migliore esperienza per i giocatori di GeForce poiché i progettisti NVIDIA lavorano fino all'ultimo minuto possibile per ottimizzare le prestazioni e assicurare un gameplay perfetto. E come ulteriore verifica della qualità, ogni driver Game Ready è certificato WHQL da Microsoft. Un altro aspetto importante dei driver NVIDIA Game Ready è che sono spesso utilizzati per aggiungere nuove funzionalità ai nostri utenti GeForce. Questo driver Game Ready aggiunge il supporto per i display compatibili G-SYNC.

Annunciato all'inizio di questo mese al CES 2019, NVIDIA sta ampliando l'ecosistema G-SYNC con l'introduzione di una nuova iniziativa, la certificazione G-SYNC compatibile. NVIDIA collaborerà con i produttori di monitor per verificare l'esperienza di utilizzo sui prodotti che supportano il protocollo AdaptiveSync. I monitor che supereranno le verifiche saranno indicati come G-SYNC Compatible.

L'attuale ecosistema AdaptiveSync è piuttosto confuso e l'esperienza di gioco varia notevolmente tra i diversi display. Molti monitor hanno range molto stretti e scarsa qualità di visualizzazione VRR. G-SYNC Compatible ha lo scopo di assicurare coerenza all'esperienza di gioco e contribuire a educare i consumatori su quali display forniranno una buona esperienza VRR entry-level.

Bundle con Anthem & Battlefield V

Nvidia ha annunciato che per un periodo di tempo limitato, i giocatori che acquisteranno uno tra i seguenti prodotti: GeForce RTX 2080Ti, GeForce RTX 2080, un desktop preassemblato o gaming laptop con GeForce RTX 2080Ti o GeForce RTX 2080, riceveranno in regalo Anthem e Battlefield V. Se invece acquisteranno GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 o desktop preassemblato o gaming laptop con GeForce RTX 2070 o GeForce RTX 2060, riceveranno in regalo uno a scelta tra Anthem e Battlefield V.