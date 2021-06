NVIDIA e l'E3 2021 a tutto RTX: DLSS per Rainbow Six Siege, Ray Tracing per DOOM Eternal

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con l'E3 2021, NVIDIA ha colto l'opportunità offertagli dalla kermesse losangelina per delineare i propri piani legati all'evoluzione dell'esperienza prestazionale su GPU GeForce RTX in giochi come Rainbow Six Siege e DOOM Eternal.

Nella cornice dell'E3, la casa verde annuncia infatti che a partire da oggi, martedì 15 giugno, l'utenza PC appassionata di sparatutto competitivi può accedere gratuitamente all'aggiornamento che introduce il DLSS in Rainbow Six Siege. Grazie alla tecnologia di Super Sampling in Deep Learning di NVIDIA, i fan di R6S possono aumentare le prestazioni ingame fino al 50% in 4K con librerie grafiche Vulkan su schede video GeForce RTX Serie 20 o 30. In cima alla notizia trovate una video comparativa tra le versioni di Rainbow Six Siege con o senza il DLSS.

Gli amanti di FPS singleplayer, inoltre, saranno felici di sapere che l'aggiornamento gratuito che porterà in dote il DLSS e il Ray Tracing in DOOM Eternal su PC sarà disponibile a partire dal 29 giugno. L'implementazione dei riflessi gestiti in Ray Tracing e delle ultime tecnologie di upscaling "intelligente" in DLSS avverrà contestualmente all'uscita della patch nextgen di DOOM Eternal su PS5 e Xbox Series X/S.