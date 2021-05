NVIDIA RTX Marbles: Digital Foundry esalta il Ray Tracing della tech demo

Occupatisi delle analisi sui nuovi giochi FPS Boost su Xbox Series X/S, i ragazzi di Digital Foundry hanno testato la tech demo NVIDIA RTX Marbles discutere delle incredibili potenzialità della tecnologia di Ray Tracing applicata allo sviluppo videoludico.

Il collettivo di giornalisti legato a Eurogamer.net approfitta così dell'arrivo della tech demo gratis di NVIDIA RTX Marbles (ma solo come software per sviluppatori iscritti alla piattaforma Omniverse e non come benchmark) per studiare nel dettaglio i benefici offerti da un'adozione così intensiva dell'illuminazione Ray Tracing in contesti interattivi come quelli, appunto, dei moderni videogiochi.

La tech demo Marbles at Night, chiaro omaggio al gioco arcade Marble Madness, calcola in tempo reale un numero incredibilmente elevato di raggi di luce virtuali, propagati (con relativi riflessi) in uno scenario che presenta oltre cento milioni di poligoni. Non è un caso, infatti, se perfino una scheda grafica dall'enorme potenza computazionale come la NVIDIA GeForce RTX 3090 debba ricorrere in maniera intensiva al DLSS per raggiungere i 1440p di risoluzione e i 30fps di framerate.

Date perciò un'occhiata al video approfondimento confezionato dal team di DF e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo. Per rimanere in tema di Ray Tracing, vi lasciamo in compagnia della nostra ultima analisi sulla grafica di Metro Exodus Enhanced Edition.