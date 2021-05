NVIDIA RTX: Marbles, la tech demo Ray Tracing, è scaricabile gratis

A diversi mesi di distanza dalla pubblicazione del video di Marbles su GeForce RTX 3090, la casa di Santa Clara rende disponibile in download gratuito la tech demo utilizzata per mostrare le incredibili potenzialità Ray Tracing delle GPU della famiglia NVIDIA Ampere.

Il software in questione attinge alle risorse grafiche delle schede video della famiglia NVIDIA GeForce Serie 30 per simulare scenari interattivi con centinaia di oggetti che riflettono e propagano luce attraverso raggi calcolati in tempo reale.

La tech demo Marbles at Night di NVIDIA omaggia lo storico gioco arcade Marble Madness e sfrutta in maniera intensiva il DLSS: nonostante la potenza computazionale di RTX 3090, l'introvabile GPU della casa verde non supera i 1440p di risoluzione e i 30fps con questo benchmark, a dimostrazione delle ingenti risorse richieste dal Ray Tracing per gestire scenari con un numero simile fonti di illuminazione dinamica e di riflessi da calcolare in scenari con oltre cento milioni di poligoni.

Chi desidera mettere sotto torchio la propria GPU di fascia alta può perciò scaricare gratis Marbles RTX partecipando alla beta di NVIDIA Omniverse: una volta installato il client, è possibile effettuare il download della tech demo scorrendo la lista dei programmi accessibili tramite il programma di sviluppo di Omniverse.