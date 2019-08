NVIDIA RTX On: nuova ondata di giochi con supporto Ray Tracing alla Gamescom

Proseguendo sulla strada del ray-tracing che ha rivoluzionato tutto il settore dei videogiochi, NVIDIA e i suoi partner hanno dato il via alla Gamescom 2019 con la presentazione di giochi che supportano questa tecnologia.

I giochi, che includono mega-franchise consolidati, sequel molto attesi, nuove serie e altro ancora, sono stati presentati in occasione di uno speciale evento su invito a Colonia. “Nell'anno in cui NVIDIA ha reso possibile il ray-tracing in tempo reale nei giochi, questa tecnologia rivoluzionaria è stata adottata in tutto il settore", ha dichiarato Matt Wuebbling, responsabile del marketing GeForce di NVIDIA. "Guardando al numero di giochi, ai franchise di grande fama e alle immagini mozzafiato del nostro evento Gamescom 2019, è chiaro che il ray-tracing è arrivato ed è davvero la strada da seguire per lo sviluppo dei giochi". I nuovi giochi che supportano il ray-tracing includono:

Dying Light 2 – L'attesissimo RPG d'azione open world Dying Light 2, il nuovo capitolo del franchise con oltre 17 milioni di giocatori, sarà caratterizzato dal ray-tracing in tempo reale, e porterà l'immersione totale nel suo mondo infetto.

Metro Exodus The Two Colonels (DLC) – l'uso dell'illuminazione globale in Metro Exodus ne ha fatto un titolo di vetrina per il ray-tracing. Ora, NVIDIA, 4A Games e Deep Silver stanno aggiungendo il ray tracing con illuminazione emissiva tramite il prossimo DLC The Two Colonels. I partecipanti all’evento possoni giocare per la prima volta al nuovo DLC The Two Colonels.

Minecraft – Minecraft è il videogioco più venduto al mondo. NVIDIA e lo sviluppatore di giochi Mojang stanno aggiungendo una forma di ray-tracing noto come path-tracing per la versione Windows 10 del gioco. Al rilascio dell'aggiornamento del gioco, i giocatori di Minecraft saranno in grado di costruire, creare ed esplorare i loro mondi Minecraft in un realismo mozzafiato con il ray-tracing in tempo reale. Potranno immergersi in un'illuminazione realistica e colori vibranti grazie all'illuminazione globale, acqua realistica che riflette e rifrange naturalmente e texture emissive che ora illuminano il loro mondo. I partecipanti possono giocare a Minecraft con ray-tracing in tempo reale alla Gamescom e catturare il loro gameplay da condividere.

SYNCED Off-Planet – Lo studio di sviluppo Tencent ha collaborato con NVIDIA per lanciare il suo primo gioco AAA con tecnologia ray-tracing. Precedentemente non annunciato, SYNCED: Off-Planet è un nuovissimo franchise che utilizzerà i riflessi e le ombre del ray-tracing in una nuova versione di PvPvE che vede i giocatori combattere gli uni contro gli altri mentre sopravvivono a oltre 1.000 "Nano Zombies". I partecipanti possono giocare e catturare il loro gameplay da condividere.

Inoltre, NVIDIA e i suoi partner di sviluppo stanno presentando in anteprima diversi giochi ray-traced che svelano per la prima volta gli effetti di questa tecnologia, tra cui:

Call of Duty Modern Warfare – Uno dei franchise gaming più acclamati dalla critica e più venduti di tutti i tempi, il team di Call of Duty di Activision ha rivelato che l'ultimo capitolo della serie Modern Warfare preferito dai fan sarà caratterizzato dal ray-tracing in tempo reale su PC. Premiato come "Miglior Multiplayer Online" dalla Game Critics Best of E3 2019, il nuovo titolo blockbuster verrà lanciato in tutto il mondo il 25 ottobre. I partecipanti all'evento Gamescom NVIDIA potranno finalmente mettere mano all'attesissimo gioco e catturare il gameplay per PC, con ombre disegnate dal ray tracing, da condividere .

Control – Un’importante vetrina per la grafica ray-traced, Control, arriva il 27 agosto ed è un titolo in bundle con GeForce RTX. Control è stato nominato ai Game Critics Awards nelle categorie Miglior gioco originale, Miglior gioco per PC e Miglior gioco d'azione/avventura. Il gioco supporta la tecnologia NVIDIA DLSS, i riflessi, le ombre e l'illuminazione globale e sarà uno dei primi giochi a supportare gli effetti di ray-tracing multiplo. I partecipanti possono giocare e catturare il gameplay da condividere.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 – Considerato uno dei cinque maggiori annunci da IGN al GDC 2019, i partecipanti all'evento di NVIDIA ricevono una presentazione guidata dell'attesissimo Vampire RPG che presenta riflessi con tecnologia ray-tracing.

Watch Dogs Legion – Con più di 60 premi e nomination ricevuti all'E3 2019, tra cui Game Critics Best Action/Adventure Game, l'ultimo episodio della serie Watch Dogs sarà caratterizzato dal ray-tracing. I partecipanti avranno l'opportunità di provare in prima persona il titolo GeForce RTX con riflessi ray-tracing.

Wolfenstein Youngblood – Nominato ai Game Critics’ Awards dell’E3 nelle categorie Miglior gioco per PC, Miglior gioco Multiplayer online e Miglior gioco d'azione, Wolfenstein: Youngblood è il secondo titolo del pacchetto GeForce RTX. I partecipanti possono sperimentare il gioco con l'aggiunta di riflessi ray -tracing.

Il Ray Tracing è presente anche nelle demo di Gamescom 2019, tra cui Cyberpunk 2077, vincitore di centinaia di premi, un titolo che Gamespot definisce "uno dei giochi più attesi del decennio". La demo di Gamescom di Cyberpunk 2077 presenta il ray-tracing in tempo reale. Le presentazioni di gioco avvengono ogni 30 minuti per tutta la giornata presso lo stand CD PROJEKT RED nell'area Gamescom Entertainment Area (Padiglione 6, Stand C049). I partecipanti possono assistere alla partita giocata in diretta dai membri del team di sviluppo.

Il ray-tracing in tempo reale sta cambiando il modo in cui vengono creati i giochi e aumenta drasticamente la qualità dell'immagine che possono ottenere. Il Ray Tracing è costruito su un solido ecosistema che include interfacce di programmazione di applicazioni standard del settore, supporto in una serie di motori di gioco popolari e privati, e giochi dei più grandi publisher per i loro titoli più attesi. Le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX sono le uniche GPU in grado di far giocare con il ray-tracing in tempo reale.