NVIDIA RTX presto in arrivo su Red Dead Redemption 2, DOOM Eternal e R6 Siege

Al Computex di Taipei NVIDIA ha annunciato il supporto per la tecnologia RTX su una nuova selezione di giochi per PC tra cui DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Icarus, LEGO Builder's Journey, Dying 1983, The Ascent e The Persistence.

Diventano così oltre 130 i giochi compatibili con NVIDIA RTX, tra le novità annunciate spiccano Red Dead Redemption 2, No Man's Sky e Rainbow Six Siege, tre titoli che riceveranno il supporto per DLSS 2.1 prossimamente. Tra gli altri giochi che sfrutteranno il Ray Tracing di NVIDIA citiamo Icarus e Dying 1983 inoltre sono stati annunciati anche alcuni titoli che utilizzeranno la tecnologia REFLEX tra cui War Thunder, Naraka Bladepoint, CFHD e Escape from Tarkov.

Durante la presentazione di NVIDIA alla fiera di Taipei, ampio spazio è stato dato a DOOM Eternal, grazie al supporto RTX il gioco di id Software girerà a 100fps in 4K sulle schede GeForce RTX Serie 30 con Ray Tracing e DLSS abilitati per performance di altissimo profilo.

Sempre al Computex, NVIDIA ha annunciato le nuove GPU GeForce RTX 3080Ti e RTX 3070Ti, la prima sarà disponibile dal 3 giugno al prezzo di 1.199 euro mentre la seconda arriverà il 10 giugno al prezzo consigliato di 599 euro.