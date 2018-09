NVIDIA sconta SHIELD TV di ben 40 euro in occasione del rientro a scuola

Per allietare il ritorno a scuola e la ripresa delle lezioni all'università, NVIDIA ha studiato una promozione speciale per la sua SHIELD TV, che sarà disponibile per una settimana a un prezzo scontato e davvero interessante.

Da sabato 8 settembre fino a venerdì 14 settembre, infatti, è possibile acquistare SHIELD TV con il telecomando a 159 euro, anziché 199 euro, e completa sia di controller che telecomando a 189,99 euro, anziché 229 euro. L'offerta sarà valida sullo store ufficiale NVIDIA e su Amazon.it.

Acquista SHIELD TV con telecomando su Amazon.it (159,99 euro)

Acquista NVIDIA SHIELD TV con telecomando e controller su Amazon.it (189,99 euro)

Da molti considerato il dispositivo definitivo per giocare e per lo streaming, con SHIELD TV è possibile vedere video e film in 4K HDR, serie TV, ascoltare musica e molto altro tramite le app più note, tra cui Netflix, Amazon Video, Youtube, CHILI Cinema, Infinity, Spotify.

Inoltre, con il servizio di game streaming GeForce NOW su SHIELD, attualmente in versione beta gratuita, è possibile avere tutti i vantaggi e la qualità del PC gaming, il tutto tramite un dispositivo grande poco più di uno smartphone, dal peso di appena 250 grammi e che consuma meno di 10W.